مدرب النصر: الحضور الجماهيري في صالحنا والتعويض أمام ” المولودية ” ليس صعبا

ماجد محمد(صدى):

أكد المدير الفني لنادي النصر هيلدر كريستوفاو على ضرورة الفوز في المباراة المقبلة مع مولودية الجزائر المقررة غدا على أرض الأخير في إياب دور ال16 من كأس زايد للأندية الأبطال.

وقال هيلدر إن مباراة الغد لا تختلف عن أي مباراة، وهناك ضغوط على الفريقين، مشيرا إلى أن الخسارة بهدف دون رد في الذهاب بالرياض يمكن تعويضها.

وشدد على أن لاعبي النصر لديهم إمكانيات فنية كبيرة وقادرون على تعويض أي غيابات، مضيفا: ” غياب أي لاعب لا يعني أن لدينا نقص عدد..نمتلك لاعبين شباب قادرين على إثبات وجودهم في الملعب “.

وعن الحضور الجماهيري الكثيف والمتوقع غدا في ملعب المولودية، قال مدرب النصر: ” سيكون الحضور الجماهيري إيجابي لنا، فنحن فريق عالمي وجميل أن يشاهدنا الآخرين “.

واختتم مؤكدا على جاهزية جميع اللاعبين للمباراة، والإعداد الجيد للقاء من خلال متابعة مباريات مولودية الجزائر الأخيرة.