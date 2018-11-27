مورينيو يواصل هجومه ضد لاعبيه ويطالبهم بالبقاء في منازلهم

طلال الغامدي(صدى):

واصل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الهجوم على لاعبي الفريق؛ حيث طالبهم بالبقاء في منازلهم، إذا كانوا يشعرون بعدم قدرتهم على تحمل الضغط على ملعبهم، وذلك قبل ساعات من استضافتهم فريق يونج بويز السويسري في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وأصبح مانشستر يونايتد يحتل المركز السابع في ترتيب الدوري بفارق 14 نقطة عن المتصدر غريمه حامل اللقب مانشستر سيتي، فيما أجاب مورينيو عن إذا ما كانت هذه النتيجة قد تزيد من الضغط على لاعبيه في المباراة الأوروبية، قائلًا: ” إذا شعرتم بالضغط، إبقوا في المنزل، وعندما أتحدث عن المنزل، لا أقصد الملعب التابع لنا، بل أقصد ابقوا في منازلكم وتابعوا المباراة عبر التلفزيون. ”

وقال مدرب مانشستر يونايتد: ” من غير المقبول أن يشعر اللاعبون بالضغط لدى خوض مباراة على ملعبك، حيث يأتي الناس لتشجيعك، لا أشعر مطلقاً بالضغط من مباريات على أرضنا ” ، مشددًا على ضرورة أن يبادروا الى الفعل خلال المباريات، لا أن يكتفوا بالقيام بردود فعل حيال لعب الخصم.