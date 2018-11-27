إقالة ” راموس ” من تدريب الاتفاق وتعيين سيرخيو بيرناس

نواف السالم(صدى):

قررت إدارة نادي الاتفاق، إلغاء عقد المدرب الأوروغوياني ليوناردو راموس شاكرة له ماقدم للفريق خلال الفترة السابقة ومتمنية له التوفيق.

وأعلن النادي، اليوم الثلاثاء، أنه الإدارة قرّرت تعيين المدرب الأسباني سيرخيو بيرناس مدرباً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

يأتي ذلك قبل ساعة من عقد مؤتمرًا صحفيًا للمدرب المقال ومعه المهاجم هزاع الهزاع، والخاص بمواجهة الفريق أمام الشباب، المقررة يوم الخميس القادم في إطار منافسات الدوري.

ويحتل الاتفاق المركز السابع في ترتيب فرق دوري كأس الملك سلمان للمحترفين، برصيد 14 نقطة.