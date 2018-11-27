بالصور.. العتيبي يدشن برنامج المدرسة الذكية بثانوية الأمير سلطان

محمد السعران(صدى):

دشن مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي صباح امس برنامج المدرسة الذكية بثانوية الأمير سلطان بحضور مساعد مدير التعليم والتدريب بالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية العميد الركن محمد بن متلع النفيعي، ومديري إدارات التعليم والتدريب بالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية ورؤساء الأقسام وعدد من المشرفين التربويين بتعليم الخرج.

بدأ الحفل بأيات من القران الكريم بعدها عرض الأنشطة الطلابية والمنجزات التى تمت خلال الفصل الدراسي الأول، ثم تفضل مدير التعليم الدكتور خالد العتيبي بتدشين برنامج المدرسة الذكية وعقبها تم تكريم المعلمين المتميزين بالمدرسة وتم كذلك تكريم الطلاب المتميزين.

بعدها تفضل مدير التعليم وصحبه الكرام بإفتتاح الصالة الرياضية والإطلاع على عدد من الأعمال المصاحبة ومن ضمنها برنامج (أطباء المستقبل ومؤتمر اللغة الأنجليزية).

وفي نهاية البرنامج تم تقديم درع تذكاري لمدير التعليم من قبل المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، من جانبه قدم مدير التعليم شكره وتقديره لجميع منسوبي ثانوية الأمير سلطان من معلمين وإداريين وطلاب وعلى رأسهم قائد المدرسة الأستاذ عوض الخثعمي على ماشاهده من تنظيم ومتابعة للطلاب سواء على المستوى الدراسي والانضباطي والأنشطة المدرسية ، وتطبيق التقنية وإدخالها في جميع برامج المدرسة مما يساهم في خلق بيئة تعليمية محفزة لأبنائنا الطلاب.