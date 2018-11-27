العميد الداود يقلد عددا من ضباط قوى الأمن رتبهم الجديدة

محمد السعران(صدى):

قلد مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود اليوم الثلاثاء 19 ربيع الأول 1440هـ الموافق 27 نوفمبر 2018م، عدداً من الضباط العاملين في المستشفى رتبهم الجديدة وذلك تنفيذاً للأمر الملكي الكريم القاضي بترقيتهم وشملت الترقيات كل من:

العميد / عماد بن أحمد العبداللطيف

المقدم / رشيد عبيد الدوسري

المقدم / عبد العزيز عبد الله القاضى

المقدم / فهد عبد الله الشهرانى

المقدم / محسن معيضد الشيباني

المقدم / على محمد دو

الرائد / صالح سعيد الزهراني

الرائد / يوسف عبد الله الشمراني

الرائد / نائف حسين القحطاني

الرائد / فهد جديد العتيبي

الرائد / سعد سعيد القحطاني

الرائد / طارق علي القحطاني

الرائد / سلطان بخيت الغامدى

الرائد / سعود عبد الله قحل

الرائد / سيف تركي الحواشي

الرائد / صالح سعيد العمري

الرائد / سلمان سالم الحارثي

الرائد / عبد الإله سعيد الحربي

الرائد / عبد ربه فرحان الزهرانى

الرائد / وليد حسين العساف

الرائد / عادل سعود السلوم

وهنأهم العميد الداود على هذه الثقة الملكية الغالية متمنيا لهم مزيدًا من التوفيق في حياتهم العملية وأن تكون هذه الترقية مداد خير لهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن وأن تكون دافعا لبذل المزيد من الجد والعطاء.

من جهتهم رفع الضباط المترقون شكرهم لقيادتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولسمو وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظهم الله-، على هذه الثقة الغالية مؤكدين أنها تمثل لهم حافزاً على مزيداً من العمل والعطاء ومتطلعين أن يكونوا عند حسن الظن.