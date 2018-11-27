بالفيديو.. المصريون يستقبلون سمو ولي العهد بسعادة بالغة

القاهرة(صدى):

أظهرت مقاطع فيديو تداولها ” المغردون ” على مواقع التواصل الاجتماعي، حفاوة المصريين وسعادتهم بزيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمصر.

وظهر بالفيديو وقوف عدد كبير من المصريين في شكل طوابير كبيرة رجال ونساء على اختلاف أعمارهم على جنبات الطريق وفي الميادين التي سيمر منها موكب ولي العهد؛ وذلك للترحيب بسموه رافعين الأعلام المصرية والسعودية.

وكان ولي العهد قد وصل إلى القاهرة أمس في زيارة تستمر ليومين فقط، سيناقش خلالها العديد من القضايا المشتركة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي مقدمتها قضايا الإرهاب والتطرف إضافة إلى التنسيق التجاري والاقتصادي بين البلدين.