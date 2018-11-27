بالفيديو.. أبرار تنتقد وصف الزوج المتعاون بـ ” الخروف ” وتتحدث عن الغيرة!

خالد الظفيري(صدى):

أكدت الفنانة الكويتية أبرار ضرورة وجود التفاهم والتعاون بين الزوج وزوجته بينما أبدت تعجبها من الذين يسخرون من الازواج الذين يحرصون على مساعدة زوجاتهم ويلبون طلباتهن.

وقالت أبرار في فيديو نشرته على حسابها بتطبيق سناب شات إن من الامور الغريبة التي تلاحظها أنه عندما يجد الناس زوجي متفاهمين، والزوج يعمل على راحة زوجته، يقولون “ساحراله”، وعندما يكون الزوج متفاهم مع زوجته يصفونه بـ “الخروف”، متسائلة: “لماذا لا يقولون أن ذلك حب، لماذا تنظرون للامر دائما على أنه سحر و(خرفنة)؟، الجيل القديم الشايب يحب”.

وتطرقت أبرار للحديث عن أشياء أخرى في العلاقة بين الزوجين منها الغيرة، ورافقها زوجها في الفيديو حيث تبادل معها الحديث عن الأمر بنبرة ساخرة.

جدير بالذكر أن أنباء قد انتشرت حول وجود خلافات بين الفنانة أبرار وزوجها قبل أن ينفيها الطرفان في فيديو سابق.