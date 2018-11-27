بالصور.. المرأة السعودية هي القائد الحقيقي لقطار الحرمين السريع

عادل الحربي(صدى):

تمكنت المرأة السعودية من المشاركة في عدد من المهام الإدارية والتنفيذية في المشروع الضخم قطار الحرمين السريع ، الذي دشنه الملك سلمان في 25 أغسطس 2018م ، والذي يعمل من الخميس إلى الأحد، بواقع ست رحلات يومياً، سعة كل رحلة 417 مسافرا .

ونجحت المواطنات في ريادة مجال الهندسة الصناعية بالمشروع و تنظيم وإدارة مبيعات التذاكر، وإرسال المعلومات للموظفين ، لعمل الإحصائيات، والعمل في مراكز الاتصالات وتقديم المعلومات للمسافرين عن رحلة القطار وأماكن التوقف وغيرها من الإستفسارات.

من جهتها، قالت المشغل الإداري والمسؤولة عن المبيعات ” روان جابر ” في محطة قطار المدينة المنورة أ ن الشابات يشعرن بالفخر للعمل في مشروع وطني عملاق مؤكدة أن تحقيق رؤية 2030 أصبح واقعًا في مجال الخطوط الحديدية .

وأضافت أن هناك العديد من المواطنات اللاتي يعملن في المحطة في مجال الإشراف، ويقمن بتغطية كافة المواقع، وسط تأييد كبير من الجميع، مما أدى إلى تزايد عدد الشابات تخصصات مختلفة، مثل الحاسب الآلي والتسويق والمبيعات .