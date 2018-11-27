بالفيديو.. أمير نجران يكرّم مقيما أنقذ آخر من الانتحار

نجران(صدى):

كرّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، مقيمًا من الجنسية الهندية، لإنقاذه مقيمًا من بني جلدته، من محاولة الانتحار، داخل مجمع سكني في حي الفيصلية بمدينة نجران.

وأكد سموه لدى استقباله المقيم في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تقدر كل عمل نبيل، في خدمة الإنسانية، دون النظر إلى العرق أو الدين، مستمدة ذلك من سماحة الدين الإسلامي الحنيف، الذي اتخذته منهجًا لها.

وسلّم سمو أمير المنطقة، المقيم الهندي خطاب شكر وتقدير، ومكافأة مالية، نظير دوره في إنقاذ حياة آخر.