جنين يصيب أمه بمرض خطير ويتسبب في وفاتها

كوبنهاغن(صدى):

أنهى مرض نادر حياة امرأة دنماركية في واقعة غريبة شك فيها الاطباء للمرة الأولى بأن يكون المتسبب في نقلها لها هو جنينها، خاصة أن الام كانت سلمية ولم تعاني من أي حالات مرضية قبل الحمل.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أصيبت المرأة بالمرض المعروف باسم كروتزفيلد جاكوب وهو مرض دماغي يحدث نتيجة اضطرابات تنكسية في الدماغ البشري، ويؤدي إلى الخرف والوفاة.

ويبلغ ابن المرأة المتوفية الآن 53 عاما ويعاني من المرض نفسه، وبعد وفاة والدته وإجراء الفحوصات على جثتها، يعتقد الباحثون أنه ربما ورث الطفل هذا المرض من والده الذي كان يعاني من المرض نفسه، ونقله لأمه عندما كان جنينا قبل ولادته.

ويفسر الأطباء هذا الأمر بأن بروتينات سامة انتقلت من خلايا الجنين خلال الحمل عبر المشيمة ومنها تسللت إلى دماغ والدته عن طريق الدم.

ومن المنتظر أن تدفع هذه الحالة الغريبة العلماء لمزيد من البحث خاصة أنها قد تكشف عن سبب لم يكن معلوما من قبل عن الإصابة بالخرف.