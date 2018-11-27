مدير النشاط الطلابي يدشن مشروع ريادي في مدارس الفرسان

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

دشن مدير ‏إدارة النشاط الطلابي ‏بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور ‏أنور أبو عباة مشروع ريادي للقسم الثانوي في مدارس الفرسان الأهلية، بحضور مساعد مدير مكتب التعليم بشمال الرياض الدكتور صالح الزهراني والمدير التنفيذي لشركة أجيالنا الدكتور ثامر العيسى والمشرف العام لمدارس الفرسان الأستاذ عيسى الزهراني ومشرفي النشاط الطلابي الأستاذ عبدالرحمن العيسى والأستاذ ماجد الصويلح وقادة الاقسام في مدارس الفرسان.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم شرح أحد الطلاب الهدف من المشروع وهو تعلم مبادرة الاستثمار وريادة الأعمال من خلال تقديم حزمة من البرامج والمشاريع النوعية والتي تعزز ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر لدى الطلاب وتحفز روح المبادرة وتكسبهم العديد من المهارات اللازمة لزيادة كفاءتهم وفعاليتهم وتمكينهم من تحقيق أهدافهم وذلك ضمن إطار تنافسي تربوي جذاب.

ومن بعدها انتقل الحضور إلى افتتاح المعرض ومنتجات الطلاب والإطلاع على الآلية التي يتم من خلالها الفوز بمشروع ريادي.

وقال ” أبو عباة “: إن مبادرة ” ريادي ” تُعَد إحدى مبادرات التحول الوطني التي تستهدف الطلاب والطالبات لترسيخ ثقافة الوعي المالي بشكل عام، ومنها ثقافة ريادة الأعمال والوعي المالي، وثقافة الادخار وتركّز على الاقتصاد المزدهر؛ من خلال توفير الفرص للجميع عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتنمية الفرص لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة كرافد مهم وحيوي للاقتصاد؛ لتكوين منظومة استراتيجية متكاملة وتعريفهم بمهارات سوق العمل، وتحفيزهم على الدخول في عالم ريادة الأعمال في المستقبل.

مقدمًا شكره لإدارة وجميع منسوبي المدارس وللطلاب بالتوفيق والنجاح.

من جانبه شكر قائد القسم الثانوي الأستاذ أسامة النعيمة مدير إدارة النشاط الطلابي على حضوره وتدشينه للبرنامج، متمنيًا للطلاب التوفيق في حياتهم العملية من خلال تنمية مواهب تفيدهم مستقبلاً.