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بالفيديو.. شيماء على ترد على منتقديها بسبب حفل مولودتها الباذخ

بالفيديو.. شيماء على ترد على منتقديها بسبب حفل مولودتها الباذخ
خالد الظفيري(صدى):

رفضت الفنانة الكويتية ” شيماء علي ” إتهامها بالبذخ والإهدار في الإحتفال بمولودتها الأخيرة ، وذلك بعد أن بثت فييديو للحفل يصور أصناف الحلويات الفاخرة وعزف الفرق الموسيقية مما أثار الجدل حول بذخها وعزف الفرقة بصوت مرتفع بجانب الطفلة .

وقالت الفنانة الكويتية أن الفرقة لم تكن تعزف فوق رأس الطفلة ، وأن الإنفاق على مثل هذه الأمور يخصها وحدها مشيرة إلى أنها لم تتكلف أكثر من 100 دينار كويتي على عكس ما يشاع .

يشار إلى أن ” شيماء علي ” لديها طفلين هما أحمد والذي رُزقت به عام 2016، ونور 2017، ومؤخرًا رزقت بطفلتها الثالثة الزين .


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