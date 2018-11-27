ضوابط وشروط عمل المواطنات في محلات بيع المستلزمات النسائية

علي القحطاني (صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن الشروط الجديدة والضوابط المحددة لعمل المواطنات في محلات بيع المستلزمات النسائية.

ووفقا لبيانها الرسمي، سمحت الوزارة بعمل المواطنات في المجال المشار اليه في المنشآت أو الاقسام بالنسبة للقائم بذاته او الاسواق المفتوحة او المغلقة، بينما لا ينطبق الامر نفسه على عملهن في أقسام الخدمة الذاتية داخل الصيدليات والسوبر ماركت والهايبر ماركت التي تقدم سلعتها، ضمن نشاطي بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل، اذ منحت الوزارة الحق لصاحب العمل في توظيفهن من عدمه.

وجاءت الشروط على النحو التالي، وفقا لبيان الوزراة:

1- أن يقتصر العمل في المنشآت أو الأقسام لأنشطة الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل بالنسبة للقائم بذاته والأسواق المفتوحة والمغلقة، على العاملات المواطنات.

2- يقتصر العمل في المنشآت أو الأقسام بالنسبة للقائم بذاته والأسواق المفتوحة والمغلقة على العاملين والعاملات ، في أنشطة بيع المستلزمات التالية: العطورات النسائية، مستلزمات رعاية الأمومة، الجلابيب النسائية، الأحذية النسائية، الحقائب النسائية، الجوارب النسائية، الملابس النسائية الجاهزة، الأقمشة النسائية.

٣- تطبق ضوابط التأنيث والتوطين في الأسواق المفتوحة والمغلقة والقائم بذاته على كل الوظائف بما فيها محاسبة المبيعات، ويجوز الاستعانة بعاملين غير سعوديين في تنظيف المحل أو تحميل وتنزيل البضائع من وإلى المحل، وليس ترتيب المحل.

٤- يحظر على صاحب العمل تشغيل النساء في الأسواق المفتوحة والمغلقة والقائم بذاته قبل الساعة التاسعة صباحاً وبعد الساعة الحادية عشرة ليلاً، عدا ما نص عليه القرار الوزاري المتعلق بالتنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة.

٥- في حال وجدت ضوابط أخرى على مستوى إمارة كل منطقة من مناطق المملكة، فيما يتعلق بالتأنيث والتوطين في الأسواق المفتوحة والمغلقة والقائم بذاته، فعلى صاحب العمل الالتزام بها.