بالصورة.. تعرف على التغريدة العجيبة التي حققت 3 ملايين مشاهدة في يومين
حصدت تغريدة عفوية على موقع ” تويتر ” في وسم آخر مرة كلمت أمك على أكثر 52 ألف ريتويت ، و3 ملايين و6 ألف مشاهدة خلال 48 ساعة فقط .
وكانت التغريدة لأحد رواد تويتر ” بندر العنزي ” الذي كتب فيها موقف مؤثر مع والدته التي استأذنها في نقود فقالت له ” خد من جيب أبوك ” على الرغم من أن أبيه متوفي حيث تحتفظ والدته بثوب زوجها وتضع فيه الأموال عامدة ذكره على الدوام في أهل بيته .
وشكر ” العنزي ” جميع المتابعين الذين انهالوا بتعليقات تدعوا لوالده بالرحمة وتثني على وفاء أمه العظيمة ، لينقل الشاب صورة التغريدة لأمه التي حصدت من خلالها الشكر والإمتنان .
وقال ” العنزي ” أن والدته شاركت صورة التغريدة مع العائلة في مجموعة واتسآب حيث تعتاد نساء العائلة على هذه العادة الوفية .
وحول اسم ” العنزي ” على تويتر ” نجحت العملية ومات الطبيب ” قال أنه اسمه المعروف به من سنوات على المنتديات المختلفة واشتهر به بين المتابعين .
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 568 ] نشر منذ 37 دقيقة
بس هذي السالفة ..😎😎
للمتوتى علينا ذكرهم بالحسنى ..اماان نحتفظ بشي من الميت ..مثل الثوب وغيره فهذا هراء ان دل على شي فهو يدل ع الجهل ..