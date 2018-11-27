بالصورة.. تعرف على التغريدة العجيبة التي حققت 3 ملايين مشاهدة في يومين

عادل الحربي(صدى):

حصدت تغريدة عفوية على موقع ” تويتر ” في وسم آخر مرة كلمت أمك على أكثر 52 ألف ريتويت ، و3 ملايين و6 ألف مشاهدة خلال 48 ساعة فقط .

وكانت التغريدة لأحد رواد تويتر ” بندر العنزي ” الذي كتب فيها موقف مؤثر مع والدته التي استأذنها في نقود فقالت له ” خد من جيب أبوك ” على الرغم من أن أبيه متوفي حيث تحتفظ والدته بثوب زوجها وتضع فيه الأموال عامدة ذكره على الدوام في أهل بيته .

وشكر ” العنزي ” جميع المتابعين الذين انهالوا بتعليقات تدعوا لوالده بالرحمة وتثني على وفاء أمه العظيمة ، لينقل الشاب صورة التغريدة لأمه التي حصدت من خلالها الشكر والإمتنان .

وقال ” العنزي ” أن والدته شاركت صورة التغريدة مع العائلة في مجموعة واتسآب حيث تعتاد نساء العائلة على هذه العادة الوفية .

وحول اسم ” العنزي ” على تويتر ” نجحت العملية ومات الطبيب ” قال أنه اسمه المعروف به من سنوات على المنتديات المختلفة واشتهر به بين المتابعين .