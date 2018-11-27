زوجة تطالب بالخلع: زوجي بيرفس وهو نائم

القاهرة(صدى):

أقدمت امرأة مصرية على رفع دعوى خلع ضد زوجها؛ وذلك عقب عودتها من شهر العسل؛ لإنزعاجها من عادة ” الرفس ” التي تلازم زوجها أثناء نومه.

وعن التفاصيل، قالت الزوجة ” زوجي بيرفس وهو نائم بطريقة مزعجة، ورفسني مرة في أنفي دون أن يشعر ما جعل أنفي ينزف، وعندما صرخت عشان أضحيه، قال لي معلش ” .

وتابعت الزوجة حديثها: ” لم أكتشف أن زوجي يرفس وهو نائم بشهر العسل، وبعد عودتنا فوجئت بطبع زوجي الغريب، والمنزل لا يوجد به غير غرفة نوم واحدة وهذه المشكلة تسببت في أرقي المستمر ” .

واستكملت: ” جسمي كله كدمات بسبب الرفس، ولحل هذه المشكلة اضطر زوجي أن ينام على الأرض، وأثناء زيارة أخته، لنا شاهدت أخاها نائمًا على الأرض، فأخذت أختة تسبني ” .

وانزعجت الزوجة وذهبت لمنزل أسرتها ثم علمت بعد أسبوع أن ملابسها معروضة للبيع على ” فيس بوك ” ، وعند معاتبة زوجها أغلق الهاتف في وجهها.

ورفعت الزوجة دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، ولا تزل منظورة أمام القضاء.