” المسند ” يكشف حقيقة فيديو ذئاب القصيم

سالم المطيري(صدى):

كشف عبدالله المسند، أستاذ المناخ في قسم الجغرافيا بجامعة القصيم، حقيقة مقطع الفيديو الذي تم تداوله عن ظهور مجموعة من الذئاب في القصيم.

وأوضح ” المسند ” أن مقطع الفيديو غير صحيح؛ مشيرًا إلى أنها ليست ذئابًا بل هي كلاب، مضيفًا: ” قد وَهِم مصوّروها أو قصدوا الإثارة لغرض ما ” .

كما أبان أن ” الذئب ” حَذِر لا يأنس للإنسان ولا يقترب منه؛ وذلك إلا إذا مسه الجوع القاتل، واعتداء الذئاب على الإنسان في الزمن المتقدم راجع لقلة الحيوانات والأطعمة، ولا يوجد الذئب الآن إلا في المناطق الوعرة، وهو كلب متوحش يتغير لونه بلون الأرض التي يعيش فيها.