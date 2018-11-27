7 نصائح تجعلك محبوبا في العمل.. تعرف عليها

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تحظى بيئة العمل دائما بتنافس كبير بين الزملاء لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن ينجح أي عمل إلا من خلال التفاهم والتعاون بينهم ولذلك يلزم أن يحرص الموظف على علاقته الجيدة مع الجميع.

وفي هذا الشأن تقول خبيرة شؤون التواصل ستايسي هانكي إن هناك بعض الأخطاء التي قد تكون بسيطة لكن عند ارتكابها تساهم في خلق انطباعات سيئة بين الزملاء ولذلك يجب تجنبها من أجل أن تصبح موظفا محبوبا في بيئة عملك، ومنها:

– حضور الاجتماعات في اوقاتها المحددة وتجنب التأخير.

– الاستماع جيدا للزملاء واختيار الوقت المناسب خلال الاجتماعات لطرح الافكار وتفادى مقاطعة الاخرين.

– احرص على تبادل التحية مع زملائك كلما امكن لخلق انطباع جيد بالألفة.

– تجنب التجول بين مكاتب العمل بالهاتف خلال اجراء المكالمات اذ قد يسبب ذلك ازعاجا للبعض.

– عند الحديث مع الزملاء انتبه لهم وحاول الاستماع جيدا لان ذلك يعطي انطباعا جيدا لديهم باهتمامك بهم وتقديرك لافكارهم.

– تجنب الاخطاء الاملائية في مراسلات العمل مع الزملاء حتى تكتسب مزيدا من الثقة في قدراتك.

وتختتم هانكي بالتأكيد على أن أولئك الأشخاص الذين يحرصون على العمل بصورة تحمل كثيرا من المبالغة مثل البقاء في مكان العمل حتى بعد انصراف الجميع قد يمنح زملاءك انطباعا بأنك صارم بدرجة اكبر من المعتاد فيؤدي ذلك لأن يتجنبك البعض.