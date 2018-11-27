بالصور.. نوبة ضحك هستيرية لعريس تفاجأ بتبديل عروسه

واشنطن(صدى):

أصاب عريس يدعى ” دافيد ” 32 عامًا، ويقطن بواشنطن الأمريكية، نوبة ضحك هستيرية يوم زفافه، حينما تفاجأ بتبديل عروسه يوم الزفاف بصديقه المقرب ” تيمي هورتون ” .

وظهر الصديق وهو يرتدي فستان زفاف بدلًا من العروس، لينفجر الصديقات بالضحك وسط تصفيق وضحك العروس والحضور، وكاد أن يسقط أرضًا من الصدمة والدهشة لأنه كان يتوقع رؤية زوجته.

ومن جانبه، علّق العريس على الواقعة قائلًا: ” بينما أستدير خلفي كنت قلقًا وأحاول ضبط أعصابي لأنني على وشك رؤية عروستي بثوب الزفاف لأول مرة، لكنني وجدت صديقي ” ، مضيفًا: ” أنا أحب صديقي كثيرًا لكن ليس بهذه الطريقة، وكنا على وشك السقوط من الضحك. ”

واستطرد ” دافيد ” مؤكدًا: ” سيظل هذا الموقف وهذا اليوم عالقًا بذاكرتي طول الوقت، فهو أضاف شيئًا من الفكاهة والمرح على اليوم وأزال توتري وقلقي الشديد. ”