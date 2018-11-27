بالصور.. القبض على 34 عاملا مخالفا يديرون محلات عشوائية بمكة

نايف السالم(صدى):

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بلدية الشوقية الفرعية، 2 طن من المواد الغذائية المتنوعة الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي مجهولة المصدر، كما صادرت 33 أسطوانة غاز وعدد 6 مكائن خياطة وعدد2 مكائن تطريز وعدد 5 جوالات وعدد 50 طاقة قماش ومجموعة من المصادرات المتنوعة والتي تم نقلها لمستودع البلدية.

وتمكنت من ضبط 34 عامل مخالف لأنظمة العمل ممن يديرون هذه المحلات العشوائية حيث تم تسليمهم لإدارة الضبط الإداري بحكم الاختصاص لإتخاذ الإجراءات النظامية، وذلك خلال حملة مشتركة مع إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة وإدارة الدوريات الأمنية ومساندة الادارة العامة للنظافة على المحلات التجارية والغذائية المخالفة بحي الزهور العشوائي.

ومن جانبه، قال رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس عمر المالكي، أن البلدية وضعت خطة شاملة بمشاركة الجهات الأمنية المساندة تستهدف تكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات المخالفة الواقعة ضمن نطاق الأحياء العشوائية حيث تكثف البلدية جهودها وأعمالها لمكافحة الظواهر السلبية ومعالجتها في حينها.