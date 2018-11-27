اكتشف أبسط طريقة ممكنة لشراء سيارة Ford GT40 بسعر يصعب تصديقه

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

عشاق رياضة سباقات السيارات يعلمون أن سيارة فورد جي تي 40 – Ford GT40 تعتبر سيارة أسطورية توجت بالفوز لـ 4 مرات في سباق لومان للتحمل من عام 1966 حتى عام 1969 ، لتجذب أنظار الراحل انزو فيراري مؤسس شركة فيراري الإيطالية .

واليوم سنقدم لكم عرضنا يصعب تصديقه لنعرفكم على أرخص طريقة ممكنة لشراء سيارة Ford GT40 ، ويتوجب علينا قبل الحديث عن هذا العرض النادر تذكيركم أن سيارة فورد GT40 التي توجت في عام 1966 بالمركز الثالث من تحدي لومان تم بيعها في مزاد أقيم خلال العام الجاري مقابل ثروة بلغت 9,795,000 دولار أمريكي أي ما يعادل 36,731,250 ريال سعودي ، ولكننا في هذا الخبر نتحدث عن سيارة رخيصة بعيدة كل البعد عن الملايين من الدولارات .

فورد gt40

يتوجب عليكم التأكد من أننا نتحدث في هذا الخبر عن نسخة مزيفة (سيارة مقلدة) من طراز Ford GT40 وليست سيارة حقيقية بالفعل ، والسعر المطلوب مقابل الحصول على هذه السيارة الغير أصلية يبلغ 32,000 دولار أمريكي أي ما يعادل 120 ألف ريال سعودي ، لتكون هذه أرخص طريقة ممكنة لشراء سيارة فورد GT !!! .

وفقاً لمصادر أن هذه السيارة المزيفة عن Ford GT40 تم صنعها مؤخراً ، وفقاً لعداد المسافة لم تقطع هذه السيارة بعد تحويلها إلى هذا المظهر أي ميل يذكر ، وقلبها النابض عبارة عن محرك V8 سعة 4.9 لتر من صنع شركة كاديلاك الأمريكية ، وحصلت هذه السيارة المزيفة على تفاصيل دقيقة تضمنت تزويدها بـ اضواء LED من الأمام والخلف .

داخلية فورد رياضية

وبعيداً عن هذه السيارة المزيفة يتوجب علينا تذكيركم أن أغلى سيارات فورد الإنتاجية الجديدة في الوقت الراهن هي فورد جي تي – Ford GT 2019 في جيلها الثاني الحصري الإنتاج ضمن شروط صرامة في عملية اختيار مالكيها ، مع سعر يبدأ من 397,500 دولار أمريكي أي ما يعادل مليون و 490 ألف ريال سعودي .