غرامة جديدة ضد مارادونا لانتهاكه اللوائح الأخلاقية

ماجد محمد(صدى):

كشفت لجنة الانضباط بالاتحاد المكسيكي لكرة القدم، عن توقيع غرامة على مدرب فريق دورادوس دي سينالوا، الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، بدوري الدرجة الثانية المكسيكي لكرة القدم، لانتهاكه اللوائح الأخلاقية.

وأوضحت اللجنة أن العقوبات بسبب تصريحاته ضد التحكيم في الجولة الخامسة عشرة من المسابقة؛ بعدما استاء من أداء الحكم أمام فريق أتلتيكو سان لويس، في 10 نوفمبر الجاري، الذي قارنه بالأوروجوياني إدجاردو كوديسال، الذي أدار النهائي الذي خسرته الأرجنتين أمام ألمانيا في مونديال 1990، والمحتجز في المستشفى حاليًا.

ومن جانبه أوضح ” مارادونا ” الذي يعاقب للمرة الثانية قائلًا: ” لا أحب أن يفوز الحكم علي، ليفوزوا علي في الملعب.. عاقب كل لاعبي فريقي، لا أريد التحدث عنه كثيراً، لا أريد تذكر كوديسال، لأنني لو واصلت الحديث سأقول الكثير من الحماقات. “