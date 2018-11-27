الاتحاد الآسيوي يستفتي الفيفا بشأن مشاركة المحرق البحريني بدوري المحترفين

طلال الغامدي(صدى):

قرر الاتحاد الاسيوي لكرة القدم استفتاء الاتحاد الدولي فيفا بشأن مشاركة نادي المحرق البحريني ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الاتحاد البحريني لكرة القدم قد تقدم للاتحاد الاسيوي من اجل اعتماد مشاركة المحرق في الدوري السعودي بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة في المملكة.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي ال الشيخ قد رحب بمشاركة عدد من الاندية الممثلة لدول الخليج بالدوري السعودي خاصة من الامارات والبحرين والكويت.