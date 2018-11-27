بعد اعتناقها الإسلام.. ملك ماليزيا يتزوج ملكة جمال موسكو

موسكو(صدى):

تزوج ملك ماليزيا السلطان محمد السلطان من الروسية أوكسانا فويفودينا الفائزة بمسابقة ملكة جمال موسكو 2015، واُقيم حفل الزفاف داخل مجمع الاحتفالات الشهير “ BARVICHA CONCERT HALL ” .

واعتنقت ملكة جمال موسكو فويفودينا الإسلام قبل حوالي ستة أشهر، لتصبح زوجة الملك الماليزي، ومع ذلك لا يمكن لها أبدا أن تصبح ملكة للبلاد؛ لأن هذا اللقب لا تحصل عليه إلا نساء السكان الأصليين.

وعُقد حفل الزفاف دون مشروبات كحولية وباستخدام الأطعمة الحلال، حيث ارتدى خلاله الحاكم الأعلى لماليزيا اللباس الوطني الماليزي، وارتدت العروس الملابس الروسية التقليدية.