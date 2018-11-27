خلال زيارة سمو ولي العهد.. ” السيسي ” يجدد التزام مصر بأمن الخليج

القاهرة(صدى):

بعث فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز – حفظه الله – ـ ، تجدد التزام مصر بأمن الخليج.

كما جدتتا مصر والمملكة التمسك بشروط مصالحة قطر من دون تنازل، كما تم الاتفاق على تسيير الاتفاقيات العالقة بين البلدين.

وكان ولي العهد قد وصل إلى القاهرة أمس في زيارة تستمر ليومين فقط، سيناقش خلالها العديد من القضايا المشتركة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي مقدمتها قضايا الإرهاب والتطرف إضافة إلى التنسيق التجاري والاقتصادي بين البلدين.

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