وظائف شاغرة بالخطوط الحديدية بالرياض
أتيحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية وظائف شاغرة بالرياض بمسمى ( كابتن قطار، ومضيف ركاب ، ومساعد خدمة الركاب)
واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
وأوضحت الشركة أن التقديم بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2018/11/27م ، كما أعلنت الشركة أن طريقة التقديم سوف تكون من خلال هذا الرابط :هنا
بدر الشقير[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
لدي شهادة الباكلريوس ادارة اعمال و خبره سنتان استقبال ………….
مدرس لغة عربية[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 1 ساعة
يابدر معاك شهادة الباكلريوس ادارة اعمال و خبره سنتان استقبال وما تعرف تكتب شهادة البكالوريوس صح هذا اول خطاء املائي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59140 ] نشر منذ 52 دقيقة
موفقين خير ,,