وظائف شاغرة بالخطوط الحديدية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أتيحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية وظائف شاغرة بالرياض بمسمى ( كابتن قطار، ومضيف ركاب ، ومساعد خدمة الركاب)

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

وأوضحت الشركة أن التقديم بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2018/11/27م ، كما أعلنت الشركة أن طريقة التقديم سوف تكون من خلال هذا الرابط :هنا