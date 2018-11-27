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وظائف شاغرة بالخطوط الحديدية بالرياض

وظائف شاغرة بالخطوط الحديدية بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

أتيحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية وظائف شاغرة بالرياض بمسمى ( كابتن قطار، ومضيف ركاب ، ومساعد خدمة الركاب)

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

وأوضحت الشركة أن التقديم بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2018/11/27م ، كما أعلنت الشركة أن طريقة التقديم سوف تكون من خلال هذا الرابط :هنا


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

لدي شهادة الباكلريوس ادارة اعمال و خبره سنتان استقبال ………….

[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 1 ساعة

يابدر معاك شهادة الباكلريوس ادارة اعمال و خبره سنتان استقبال وما تعرف تكتب شهادة البكالوريوس صح هذا اول خطاء املائي

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