” كاريلي ” يفضل ” كورنثيانز ” ويدفع 700 ألف دولار من أجل عيونه

ماجد محمد(صدى):

كشفت الصحفة البرازيلية أن المدرب فابيو كاريلي يفكر في العودة لنادى كورنثيانز البرازيلى ويرحل عن صفوف نادي الوحدة .

وأكدت التقارير أن ” كاريلي ” توصل لإتفاق مع إدارة كورنثيانز لقيادة فريقه ، فيما يكثف النادي مفاوضاته من أجل حسم الملف على أن يدفع ” كاريلي ” نحو 700 ألف دولار كشرط جزائى فى عقده، من أجل إنهاء العقد مع إدارة الوحدة.

وقالت الصحف البرازيلية أن ” كورينثيانز” متفائل بشأن عودة المدرب ” كاريلى ” لصفوفه مرة آخرى، وكذلك باقى أعضاء الجهاز المعاون .