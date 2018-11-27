إنستجرام يبدأ في محاربة الحسابات الوهمية

وكالات(صدى):

بدات شركة فيسبوك المالكة لتطبيق إنستجرام في إزالة الحسابات الوهمية التي تم اضافتها للموقع من خلال تطبيقات الية خارجية.

واوضحت الشركة ان هذه الخطوة ستعمل على ازالة الحسابات الوهمية بالاضافة الى كل التفاعلات الصادرة عنها سواء متابعة الحسابات المختلفة او الاعجابات والمشاركات وغيرها.

وتعمل الحسابات الوهمية الالية على زيادة المتابعين لحسابات معينة الى جانب زيادة التفاعل عليها وهو الامر الذي دفع ادارة فيسبوك لاتخاذ هذه الخطوة الجدية ضمن مساعيها لرفع ثقة المستخدمين بها من جديد.