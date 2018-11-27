تعثر انتقال مدافع ” بيراميدز ” لدوري المحترفين لهذا السبب

نواف السالم(صدى):

صرحت مصادر بتعثر انتقال عبدالله بكري، مدافع نادي بيراميدز، إلى دوري المحترفين في الميركاتو الشتوي المقبل.

حيث أوضحت تقارير صحفية أن نادي الباطن دخل خلال الأيام الماضية، في مفاوضات جادة مع ” بكري ” ؛ وذلك من أجل استطلاع رأيه في إمكانية التعاقد معه مجددًا، ولكن هذه المرة بصفة نهائية.

ورحب ” بكري ” في البداية بالانتقال إلى ” الباطن ” ، قبل أن يتراجع مرة أخرى بعد تلقيه عرضًا من الزمالك المصري؛ للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي المقبل.

حيث فضل اللاعب الانتقال إلى الزمالك عن الباطن، وينتظر تقدم المارد الأبيض بعرض رسمي إلى بيراميدز، من أجل اتمام الصفقة.