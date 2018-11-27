بالفيديو.. جانب من استعدادات بطولة الدرعية لقفز الحواجز
أوضحت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الثلاثاء، جانبًا آخرًا من استعدادات بطولة الدرعية لقفز الحواجز والمؤهلة إلى بطولة كأس العالم، والتي تنطلق يوم الخميس المقبل ٢٩ نوفمبر ولمدة ثلاث أيام.
ونشرت ” الهيئة ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” جانبًا من تلك الاستعدادات عبر مقطع فيديو، لافتةً إلى أنه يمكن الحصول على تذكرتك عبر الموقع الالكتروني: هنا
ابو سعيد[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 1 ساعة
زمان اخوكم ابو سعيد ركبت خيل ومسوي نفسي فارس بني عياد واول ماقفز الحصان سقطت علي وجهي واتسخت ثيابي وطار شماغي وعقالي فوق الشجرة وانتم بكرمة حذياني فرده في الشرق والثانية في الغرب والله حاله