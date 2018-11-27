بالفيديو.. جانب من استعدادات بطولة الدرعية لقفز الحواجز

نواف السالم(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الثلاثاء، جانبًا آخرًا من استعدادات بطولة الدرعية لقفز الحواجز والمؤهلة إلى بطولة كأس العالم، والتي تنطلق يوم الخميس المقبل ٢٩ نوفمبر ولمدة ثلاث أيام.

ونشرت ” الهيئة ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” جانبًا من تلك الاستعدادات عبر مقطع فيديو، لافتةً إلى أنه يمكن الحصول على تذكرتك عبر الموقع الالكتروني: هنا