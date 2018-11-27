بالصورة.. شاب يتعرى أمام الفتيات بشارع إحدى الكليات

القاهرة(صدى):

في واقعة مشينة أقدم شاب بمدينة المنصورة المصرية على فعل فاضح أمام الفتيات أثناء خروج الطالبات من كليتهن ، حيث تعرى داخل سيارته قاصداً فعلته .

وفي محاولة لأحد رجال الأمن بنهيه عن فعلته الشنعاء وأمره له بصلاح الحال ، قام الشاب بالتعدي على رجل الأمن وسبه ،الأمر الذي دفع الأخير لإبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور ، وألقت القبض عليه .

وبمواجهة المتهم اعترف بجريمته وادعى أنه يمر بحالة نفسية سيئة دفعته لذلك ، وتحرر محضر بالواقعة لإتخاذ العقوبات القانونية .