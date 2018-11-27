حافظي على أساس منزلك من السوس بهذه الطرق البسيطة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تعيش ربات المنازل كابوس مرعب ، عندما تظهر نشارة الخشب في المنزل ما يؤكد على وجود سوس الخشب في الموبليا وقطع الأثاث، بسبب قدرته على تدمير عفش البيت.

نستعرض في التقرير التالي عددا من النصائح للتعرف على الخشب المصاب بالتسوس وكيفية معالجته.

سوس الخشب كائن دقيق ينقر في الخشب ويعيش داخله حتى ينمو وتظهر له أجنحة صغيرة تمكنه من الطيران بين قطع الموبيليا الخشبية الموجودة في المنزل، ليضع بيضه عليها ثم تبدأ في الفقس والتكاثر بشكل سريع.

ولظهور السوس في الخشب عدة أسباب ، منها :

١- عندما يكون العفش في مكان مغلق ولا تدخله الشمس أو الهواء.

٢- عندما يسقط أي سائل على الخشب ولا يتم تنظيفه بشكل جيد ويجف على الخشب، يبدأ في إخراج رائحة تجذب السوس.

٣- تشقق العفش بسبب الجر وتغيير الأماكن كل مرة مما يؤدي إلى تفسخه وظهور شقوق يعيش بداخلها السوس.

٤- الرطوبة العالية ووجود فطريات، خاصة لو العفش موجود في جنينة أو مكان به زرع.

وعن كيفية حماية أنفسنا وأولادنا من سوس الخشب ، يجب اتباع الآتي :

١- يجب فحص الخشب جيدا قبل شرائه، والتأكد من عدم وجود تشققات أو أي تفسخ في الخشب.

٢- ضرورة تهوية الشقة أو المكان الموجود فيه العفش.

٣- من الضروري أن تصل أشعة الشمس للعفش للمحافظة على درجة رطوبة المكان، لأن الرطوبة المرتفعة تجذب الحشرات والكائنات الدقيقة.

٤- يمكن استخدام مبيد حشري مخصوص للسوس، مع ضرورة الحذر عن عملية الرش أو اللجوء لشخص متخصص.

٥- اطحني كمية من الثوم بقشره وضعيه في مداخل أماكن التشققات بعد فترة سيموت السوس.

٦- يجب التخلص تماما من قطع الموبيليا والخشب التي تمكن منها السوس ويصعب معالجتها عن طريق الحرق، تفاديا لانتقال العدوى إلى قطع العفش السليمة.