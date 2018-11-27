بالصور.. فتاة تتغلب على ” الأكازيما ” بهذه الطريقة
تمكنت فتاة إنجليزية تُدعى كاميل نولز ” 27 عامًا ” ، من اكتشاف طريقة جديدة ساعدتها في التخلص من “ الإكزيما ” .
حيث اعتمدت الفتاةعلى نظام غذائي يحتوي على النباتات ، وكذلك أخذ حمامات “ مالحة ” كل مساء .
وبالتطرق للتفاصيل، نشرت ” نولز ” كتابًا لها بإسم “ جمال الإكزيما ” تشرح فيه الوصفة، حيث كانت قد استخدمت الكثير من الأدوية والكريمات، إلا أن كل هذا لم يعد بفائدة.
وعن النظام الغذائي الذي اتبعته ” نولز ” فهو كالتالي:
– وجبة الإفطار ” التوت الأزرق والخضروات وماء جوز الهند والموز ومسحوق البروتين النباتي ” .
– الغداء ” خبز البطاطا الحلوة ، الأفوكادو محلية الصنع ، سلطة خضراء ” .
-العشاء: ” السمك أو الدجاج، مع الخضار على البخار والفاصوليا ” .
-الوجبات الخفيفة ” الشوكولاتة الخام ، والفواكه الطازجة ، والعصير الأخضر ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59140 ] نشر منذ 2 ساعتين
تمام يالويز ,,