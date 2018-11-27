بالصور.. فتاة تتغلب على ” الأكازيما ” بهذه الطريقة

واشنطن(صدى):

تمكنت فتاة إنجليزية تُدعى كاميل نولز ” 27 عامًا ” ، من اكتشاف طريقة جديدة ساعدتها في التخلص من “ الإكزيما ” .

حيث اعتمدت الفتاةعلى نظام غذائي يحتوي على النباتات ، وكذلك أخذ حمامات “ مالحة ” كل مساء .

وبالتطرق للتفاصيل، نشرت ” نولز ” كتابًا لها بإسم “ جمال الإكزيما ” تشرح فيه الوصفة، حيث كانت قد استخدمت الكثير من الأدوية والكريمات، إلا أن كل هذا لم يعد بفائدة.

وعن النظام الغذائي الذي اتبعته ” نولز ” فهو كالتالي:

– وجبة الإفطار ” التوت الأزرق والخضروات وماء جوز الهند والموز ومسحوق البروتين النباتي ” .

– الغداء ” خبز البطاطا الحلوة ، الأفوكادو محلية الصنع ، سلطة خضراء ” .

-العشاء: ” السمك أو الدجاج، مع الخضار على البخار والفاصوليا ” .

-الوجبات الخفيفة ” الشوكولاتة الخام ، والفواكه الطازجة ، والعصير الأخضر ” .