نايف السالم(صدى):

كشف المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية عبر موقعه الإلكتروني، عن بدء التقديم ببرنامج مشروع قطار الحرمين ” شركة رينفي “، مشترطًا أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة بنسبة 80٪ فما أعلى.

وأوضح المعهد أن الشروط هي: أن يكون المتقدم سعودياً، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة بنسبة 80٪ فما أعلى، وعمر المتقدم بين 20 و 30 عاماً، ومستوى اللغة الانجليزية (يجب أن يكون بحد أدنى B2 حسب معيار CEFR أو 5 في معيار اختبار الآيلتسIELTS.

ونوه بأنه يوجد اختبار تحديد مستوى انجليزي في المعهد لمطابقة هذا الشرط، يرجى التسجيل لمن في هذا المستوى فقط، كما يجب أن يجتاز المتقدم اختبار القبول والمقابلة الشخصية، وأن لا يقل الطول عن 160 سم ولا يزيد عن 190 سم، وأن يجتاز المتقدم الكشف الطبي، وأن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول.

وأشار إلى أن الطلبات هي: أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها، وأصل شهادة الثانوية (أو نسخة طبق الأصل- مختومة) وصورة منها؛ لافتًا إلى أنه في حال عدم إحضار المتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة في بداية التقديم سوف يتم إلغاء تقديمك، وفي حال تقديمك بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة.

وأكد المعهد أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1440/03/19هـ وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/04/03هـ، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا