خبراء : ” التين ” ينافس أقوى العقاقير لعلاج العقم و الضعف الجنسي

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

أكد خبراء التغذية على الفوائد الغنية لثمرة ” التين ” وضرورة المداومة على تناولها لتعزيز الخصوبة خاصةً لدى الرجال حيث تساعد على زيادة عدد الحيوانات المنوية وتسريع حركتها مما يحد من العقم .

كما أكد الخبراء أن التين أقوى من العقاقير حيث يحتوي على الحديد الضروري للاباضة السليمة ويعد مصدر غني للألياف والفيتامينات الضرورية لإعادة بناء الهرمونات الجنسية كالبوتاسيوم والزنك والماغنسيوم وغيرها من الفيتامينات اللازمة لهرمونات الأنوثة والذكورة .

من ناحية أخرى، يعزّز التين إنتاج أكسيد النتريك الذي يساعد على توسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفّق الدم إلى جميع أعضاء الجسم، بما في ذلك الأعضاء الجنسية، وبالتالي الرغبة والقدرة الجنسية.

وكشف الخبراء أن ثمار التين تقي من الأمراض التناسلية والأمراض الجنسية المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وتخفف من أعراضها .