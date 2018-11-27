الشمراني: اللائحة التنفيذية الخاصة بالمجمعات الطبية تصعب عملها

الرياض(صدى):

قال رئيس اتحاد ملاك المجمعات الطبية الدكتور علي الشمراني ان الاتحاد تقدم بطلب تعديلات على اللائحة التنفيذية التي تخص المؤسسات الطبية الخاصة الصادرة مؤخرا مشيرا الى ان هناك مواد في اللائحة تقيد عمل المجمعات الطبية ولا تعطيها المرونة التي تعمل من خلالها .

واكد الشمراني خلال الاجتماع الذي عقده اعضاء الاتحاد مع مسؤولي الشؤون الصحية بمنطقة الرياض مشيرا الى ان المسؤوليين ابدو تعاونها مع هذه التعديلات ورفع المقترحات للوزارة .

وبين الشمراني ان هناك مواد يصعب على المجمعات الطبية تطبيقها ومنها المادة الرابعة عشر والمادة الرابعة والثلاثون والتي تشترط الترخيص لاي من المجمع الطبي العام او المجمع الطبي المتخصص ان يتوفر فيه على الاقل استشاري واحد في كل التخصصات الرئيسية المرخص بها.

وقال الشمراني ان هذه المادة يصعب تطبيقها وسوف تبين بعض الاثار السلبية التي سوف نتنتج عن تطبيقها في هذه اللائحة حاليا مبينا ان هناك مقترحات تقدموا بها للشؤون الصحية بالرياض وذلك مت خلال فتح باب الاستقدام والتنسيق مع وزارة العمل والغاء قرار طاقات بحيث يتم استخراج التاشريات فورا دون الانتظار وايضا اصدار قرار للهيئة السعودية للتخصصات الطبية بسرعة استخراج التصنيف واعتماد تعدد اللغات في اختيار البرومترك وايضا اعتماد الاستثمار في افتتاح معاهد صحية وذلك لخريجي مرحلة الثانوية وتعليمهم وتدريبهم لمدة سنتين يحصل المتخرج بعدها على دبلوم تمريض معتمد من الوزارة وذلك لسد العجز بكوادر التمريض وطنية .