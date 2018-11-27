الاستثمار: رؤية 2030 ساهمت في تسريع وتيرة الإصلاحات التي تعزز اقتصاد المملكة

عمان(صدى):

شارك معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس ابراهيم بن عبدالرحمن العمر، في الاجتماعات السنوية لمجموعة عمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمنظمة (OECD) التي تستضيفها الأردن على مدى يومين وتقام في منطقة البحر الميت ، وسط حضور إقليمي ودولي من وزراء ومسؤولين حكوميين وقادة أعمال ومهتمين بالشأن الاقتصادي والتنموي.

واستعرض المهندس العمر في كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح اليوم، أهم التطورات والمستجدات التي شهدتها المملكة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري في إطار رؤية ٢٠٣٠، والإصلاحات التي أنجزتها المملكة لتهيئة المناخ الاستثماري الملائم، لجذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن ما تشهده المملكة من حراك كبير لتطوير وتحديث أنظمة واجراءات الاستثمار ، سيعزز من موقع المملكة على خارطة الاستثمار الدولية ويرفع من تنافسية الاقتصاد السعودي ، والذي يتمتع بالعديد من المقومات والمزايا التنافسية من موقع استراتيجي مهم حيث تتوسط ثلاث قارات وتعد حلقة وصل مثالية بين الشرق والغرب، كذلك وجود موارد طبيعية متنوعة وقوى بشرية شابة تتمتع ببرامج للتعليم والتأهيل من خلال انفاق حكومي سخي ضمن جهود الدولة في تأهيل الكفاءات الوطنية الشابة وتسليحها بالمهارات اللازمة للرفع من درجة تنافسيتها لمواكبة متطلبات سوق العمل في عصر يتسم بالتغيير المستمر.

ونوه بما حققته المملكة من إشادات عدد من التقارير الدولية التي تصدرها جهات ومنظمات دولية مثل البنك الدولي الذي وضع المملكة في المرتبة الرابعة على مستوى مجموعة دول العشرين التي أجرت إصلاحات اقتصادية لتطوير البيئة الاستثمارية.