خطر يلاحق الأطفال بسبب مشاهدة الأبطال الخارقين الطيبين

واشنطن(صدى):

أجريت جامعة بنسلفانيا الأمريكية دراسة حديثة تكشف خطر مشاهدة الأبطال الخارقين الطيبين على ذهن الطفل.

وأوضحت النتائج أنه بالرغم من قيمة انتصار الخير التي تصدرها هذه الأفلام، ترسّخ العنف في ذهن الطفل، حيث يرى طول مدة العرض، بطله الطيب المفضل، وهو يؤدي مشاهد عنيفة، ويرتكب جرائم بحجة الانتصار للخير، ما يجعل الطفل يشعر أن العنف والجرائم شيء طبيعي.

ومن جهتهم، قال الباحثون إنه من المستحيل منع أفلام الأبطال الخارقين، لكن على الأهل متابعة الطفل، وتوضيح القيم والمبادئ التي يريدون ترسيخها في ذهنه، وأهمها أن العنف ليس الحل، وأن الجرائم أمر مرفوض تماماً، وعليهم مناقشة الطفل في كل ما يُعرض أمامه في أفلام أبطاله المفضّلين، وتبيان ما يحتاج إلى توضيح.

وخلصت النتائج إلى أنه بالرغم من قيمة انتصار الخير التي تصدرها هذه الأفلام، ترسّخ العنف في ذهن الطفل، حيث يرى طول مدة العرض، بطله الطيب المفضل، وهو يؤدي مشاهد عنيفة، ويرتكب جرائم بحجة الانتصار للخير، ما يجعل الطفل يشعر أن العنف والجرائم شيء طبيعي.