جامعة نجران تتوج بكأس دوري قدم الجامعات ب

فيصل العنزي(صدى):

توج معالي مدير جامعة الطائف الأستاذ الدكتور حسام زمان فريق جامعة نجران بكأس دوري الجامعات (ب) والميداليات الذهبية بعد فوزه على نظيره جامعة الطائف بهدف دون مقابل في المباراة النهائية للبطولة التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمه التاسع لبطولاته وذلك على ملعب جامعة الطائف بحضور سعادة رئيس الاتحاد الرياضي د عبدالله بن راجح البقمي وحصلت جامعة الطائف على المركز الثاني و الميداليات الفضية ، وحصل فريق جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل على الميداليات البرونزية بحلوله في المركز الثالث بفوزه 2-1 على فريق جامعة حفر الباطن الذي حل رابعاً .

وقدم رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالله البقمي التهنئة لجامعة نجران لحصولها على اللقب ، ولبقية الفرق الحاصلة على المراكز المتقدمة ، مشيداً بالمستويات التي شهدتها البطولة منذ بدايتها وحتى المباراة النهائية التي كانت في مستوى الحدث وشهدت تنافساً قوياً بين الفريقين حتى الدقائق الأخيرة .

كما قدم الدكتور البقمي شكره لمنسوبي جامعة الطائف وعلى رأسهم معالي مدير الجامعة الاستاذ الدكتور حسام زمان على حضوره للمباراة النهائية ، ويعتبر معاليه داعما للرياضة الجامعية من خلال متابعته المستمرة لفعالياتها وتقديم المقترحات لتطويرها، مؤكداً أن البطولة أظهرت العديد مِن المواهب التي ستكون دعامة قوية لرياضة الوطن في المستقبل ، متمنياً التوفيق للجميع في البطولات المقبلة وان هذا التطور الذي تشهده الرياضة الجامعية يأتي من توجيهات معالي وزير التعليم الدكتور احمد العيسى ومتابعة معالي الدكتور عبدالرحمن العاصمي نائب الوزير وذلك بان تحقق الرياضة الجامعية رؤية المملكة ٢٠٣٠ الخاصة بممارسة الرياضة وتطوير المنافسات للوصول للعالمية .