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رجل يصبح أبا لـ 200 شخص بدون زوجة

رجل يصبح أبا لـ 200 شخص بدون زوجة
واشنطن(صدى):

استطاع رجل هولندي أن ينجب 200 شخص، بعد أن تحول إلى ” متبرع دائم ” في بنوك الحيوانات المنوية وعيادات الإنجاب في هولندا؛ خوفا من الوحدة، وبحثا عن شعور الأبوة .

ووفقاً لصحيفة ” الجارديان ” فقد نجح الرجل بالفعل في أن يصبح أباً لهؤلاء ولكن بيلوجياً فقط فيما ينتظر أبنائه يبحثون عنه حينما يكبرون .

وقال ” لويس ” المتبرع : ” بدأت بالتفكير، من سيتذكرني عندما أرحل؟ من سيتحدث عني؟ من سيكون خليفتي؟ ” . وأضاف: ” أتوقع أن خوفنا الحقيقي في الحياة هو ليس الموت، بل أن لا يتذكرنا أحد بعد موتنا “.

من ناحية أخرى أثارت واقعة ” لويس ” الذي استخدم هذا الإسم المستعار خوفاً من الخطر ، جدل كبير في المجتمع الهولندي فيما أرادت جماعات متطرفه قتله ، بالإضافة إلى غضب الأمهات .

الجدير بالذكر أن 17 شخص من ابناءه قاموا بإنشاء مجموعة على ” واتساب ” مع الأب للتناقش في أمور كثيرة والإجتماع كلما أمكن .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 59123 ] نشر منذ 17 دقيقة

اجل تبرّع …………….؟

,, يتذكرنك ويذكرونك بعد رحيلك ………..

, يالك من فاسق نامق ,,

[ عدد التعليقات: 59123 ] نشر منذ 17 دقيقة

اجل تبرّع …………….؟

,, يتذكرنك ويذكرونك بعد رحيلك ………..

, يالك من فاسق نامق ,,

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