العيسى يطلق غدا المرحلة الثانية من مبادرة تطوير المهارات الرقمية

الرياض(صدى):

يرعى معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى غداً ، حفل تدشين المرحلة الثانية من مبادرة تطوير المهارات الرقمية للمعلمين بالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية “مسك الخيرية” تحت مسمى ” زمالة مسك للمعلمين ” ، ويكرّم المعلّمين والمعلّمات الذين شاركوا في المرحلة الأولى من المبادرة.

وأوضح وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد بن محيا الحيسوني أنّ المبادرة تتيح للمشاركين إمكانية الحصول على شهادة مقدّمة من شركة كامبردج الدولية للمؤهلات “شهادة كامبريدج للتدريس بالتقنيات الرقمية”، وهي شهادة رائدة في هذا المجال، وتمكّن المعلّمين والمعلّمات الحاصلين عليها من استخدام التقنيات في العملية التعليمية على نحو فعّال ومميّز، ما يؤدّي إلى تنمية قدراتهم في اختيار التقنيات والأنشطة الرقمية المناسبة داخل غرفة الصفّ من أجل تحقيق أهداف التعليم، وتحفيز الطلاب على التفاعل مع البيئة التعليمية، وتجاوز التحديات التي قد تواجههم داخل الغرف الصفية.

وأشار الحيسوني إلى أنّ هذه المبادرة تأتي في سياق اهتمام وزارة التعليم بتأهيل وتدريب المعلّمين، لأنهم أساس منظومة التعليم، ولأنّ تمكينهم من مهارات التعليم الرقمي يمثّل ضرورة ملحّة في ظلّ المتغيّرات التي يعيشها العالم اليوم، وما يشهده من اعتمادٍ متزايد على التقنية.

من جانبه أشاد مدير مبادرة تطوير المهارات الرقمية أحمد بن سعيد الأحمري بالجهود التي بذلتها جميع الجهات المشاركة في المبادرة، مثمّناً ما حظيت به المبادرة من دعم واهتمام من قبل معالي وزير التعليم ووكيل الوزارة للأداء التعليمي.

وأبان الأحمري أنّ المرحلة الأولى من المبادرة كانت بالتعاون مع وحدة التحوّل الرقمي، حيث تمّ تدريب 150 معلمًا ومعلّمة سيتم تكريمهم، مؤكّدًا أنّ مخرجات المرحلة الأولى من المبادرة جاءت مشجّعة وحقّقت الأهداف الخاصّة بها على أتمّ وجه، وهو ما شجّع على التوسّع في المرحلة الثانية ، حيث سيتم التوسّع بالمبادرة وتدريب 300 معلّم ومعلّمة من مختلف مناطق المملكة.