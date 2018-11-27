مدني جدة يدشن معرض الوقاية هي الغاية

محمد السعران(صدى):

دشن سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي صباح اليوم ( الثلاثاء) المعرض التوعوي لحملة (الوقاية هي الغاية) في محطته الثانية عشر، وذلك بمركز عرب مول التجاري شمال محافظة جدة، وبحضور مسؤولي الجهات الحكومية والعاملين في مجال السلامة. واطلع اللواء المطرفي على ما يحتويه المعرض من وسائل عرض تعبر عن مشاكل التوصيلات الكهربائية، ومحاكاة لإطفاء حريق بسبب تلك التوصيلات اضافة الى ادوات السلامة المختلفة، كما يضم المعرض منصة لتسجيل المتطوعين سواء من الافراد او الفرق التطوعية، بالاضافة لتسليط الضوء على ركن التقنيات الحديثة المتمثل في تطبيق “فزعة” للابلاغ عن الحوادث وتطبيق سلامة الخاص بالمخالفات.

وحسب نائب المتحدث ‏الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقدم محمد بن عثمان القرني أن المديرية العامة للدفاع المدني لديها ايمان عميق بأهمية تفعيل الدور الوقائي وهو ما تشير اليه دراسات تحليل سجلات الحوادث. بهدف توعية الجميع من المواطنين والمقيمين عن الأخطار الموجودة والبحث عن أسباب المخاطر والعمل على تلافيها، وتوفير متطلبات السلامة سواء في المنزل أو العمل أو المدرسة وفي أي موقع آخر, وتنبيه الجميع للمخاطر المحتملة. كما بين أن مواقع التواصل الاجتماعي شركاءُ رئيسيون في هذه الحملة ومن هنا اوجه دعوة لزيارة المعرض لمزيد من الدعم الإعلامي والتفاعل مع اهداف الدفاع المدني متمنياً السلامة للجميع.

الجدير بالذكر أن المعرض سيستمر أربعة ايام، ويحتوي عدداً من الأقسام التي تحاكي الواقع بإشراف عدد من أخصائيي الدفاع المدني لتوعية الزوار بمسببات الحرائق، وكيفية التعامل معها بطريقة مبسطة والإبلاغ الفوري عنها .