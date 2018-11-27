العثور على جثة مجهولة في بئر بمهد الذهب.. والتحقيقات جارية لكشف الملابسات

نايف السالم(صدى):

انتشلت فِرَق الدفاع المدني بمهد الذهب، الجثة المجهولة من البئر الارتوازية بصحراء مهد الذهب؛ وعلى الفور نقلت لثلاجة الموتى بمستشفى المحافظة.

ولفت مصدر أمني إلى وجودَ شبهة جنائية حول الحادثة؛ موضحا أن المحققين والبحث الجنائي استلموا القضية وشرعوا في الإجراءات النظامية لكشف ملابساتها.

وكان مواطن تقدم ببلاغ للأجهزة الأمنية بمهد الذهب بعد ملاحظته ذباباً وروائح كريهة تنبعث من بئر ارتوازية في الصحراء حول قرية الرقابية جنوب مهد الذهب.