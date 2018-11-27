بالفيديو.. ” الرشيد ” يوضح الفرق بين المنشآت الكبيرة والصغيرة والمتوسطة

علي القحطاني(صدى):

كشف محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد، عن الفرق بين المنشآت الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وكيفية تصنيفها.

وأوضح ” الرشيد ” خلال لقائه ببرنامج ” في الصورة ” على روتانا خليجية، أن الأمر يعتمد على الإيرادات السنوية وعدد الموظفين؛ لافتًا إلى إن المنشأة تصنف كبيرة إذا زاد عدد موظفيها على 250 موظفًا أو تجاوزت إيراداتها 200 مليون ريال، وتعد متوسطة إذا تراوح عدد موظفيها بين ” 50- 250 ” موظفًا أو بلغت إيراداتها ما بين ” 40- 200 ” مليون.

وأشار إلى أن المنشأة الصغيرة هي التي يقل عدد موظفيها عن 50 موظفًا وتبلغ إيراداتها 40 مليونًا فأقل، أما التي لديها خمسة موظفين فأقل أو تبلغ إيراداتها 3 ملايين فأقل فتصنف كمنشأة متناهية الصغر؛ موضحًا أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبلغ نحو 500 ألف منشأة، تمثل 99% من إجمالي المنشآت بالمملكة.