دولة خليجية تدرس ترخيص الفياجرا النسائية
فتحت وزارة الصحة الكويتية الباب أمام إمكانية طرح أدوية ضعف الرغبة الجمسية لدى النساء والمعروف بالفياجرا النسائية.
ونقلت صحيفة كويتية عن أحد المسؤولين بالوزارة إنه في حال وجود أي طلب لتسجيل المنتج فلن تتردد في دراسته من كل الجوانب وبحث ما إذا كان متوافقا مع شروط تسجيل الأدوية والمستحضرات الطبية المعتمدة لدى الوزارة، قبل اعتماده وطرحه في الاسواق.
جدير بالذكر انه تم الاعلان رسميا عن بدء طرح الفياجرا النسائية في مصر منذ يوم الاربعاء الماضي بعد اعتماده من قبل وزارة الصحة المصرية وحصوله على التراخيص اللازمة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59125 ] نشر منذ 26 دقيقة
يالها من بذائه ,,,,,,
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2956 ] نشر منذ 25 دقيقة
ماهذا الكلام …
نحن مستهدفون في نسائنا في الوطن العربي والاسلامي..
حسبنا الله ونعم الوكيل .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5917 ] نشر منذ 18 دقيقة
من المفترض ان تكون تحت الرقابه العلاجيه ولا تصرف الا من قبل طبيبة النساء والولاده بعد دراسه الحاله واجراء التحاليل وبعدها يتم صرفها -لان البرود الجنسي قد يكون مرضي وله اسباب او يكون نفسي والطبيب من يقدر ذلك-اما السليم من الرجال والنساء والطبيعي وضعه فلا حاجة لهم بها-