دولة خليجية تدرس ترخيص الفياجرا النسائية

خالد الظفيري(صدى):

فتحت وزارة الصحة الكويتية الباب أمام إمكانية طرح أدوية ضعف الرغبة الجمسية لدى النساء والمعروف بالفياجرا النسائية.

ونقلت صحيفة كويتية عن أحد المسؤولين بالوزارة إنه في حال وجود أي طلب لتسجيل المنتج فلن تتردد في دراسته من كل الجوانب وبحث ما إذا كان متوافقا مع شروط تسجيل الأدوية والمستحضرات الطبية المعتمدة لدى الوزارة، قبل اعتماده وطرحه في الاسواق.

جدير بالذكر انه تم الاعلان رسميا عن بدء طرح الفياجرا النسائية في مصر منذ يوم الاربعاء الماضي بعد اعتماده من قبل وزارة الصحة المصرية وحصوله على التراخيص اللازمة.