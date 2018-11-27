احذري.. النوتيلا تدمر صحة صغارك

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تٌعد كريمة الشيكولاتة أو حسب ما تشتهر بالنوتيلا، من الأكلات التي انتشرت مؤخرا، ويعشقها الكبار والصغار، وتحرص بعض الأمهات على تقديمها بكثرة للصغار، دون الوعي بمدى خطورتها.

ويقول الدكتور مروان سالم، صيدلي وباحث في علم الغذاء والدواء، إن النوتيلا تتكون من مكونات عديدة، أخطرها على الإطلاق زيت النخيلة .

وخطورة زيت النخيل تكمن في أنه يتحول إلى دهون، ويستخدم في صناعة السمنة والزبد، وتسمى هذه الدهون بالترانس فات أو الدهون المتحولة.

وأضاف دكتور مروان ، أن الدراسات أثبتت، أن تلك الدهون تغير من درجة حموضة الدم وتسبب السرطان، كما أن كمية السكر الموجودة في النوتيلا كبيرة جدا ما يسمح بنمو الخلايا السرطانية التي تتغذى على كميات السكر الكبيرة، وبالتالي يجب الامتناع عن تناول النوتيلا، للوقاية من الأمراض الخطيرة.