مدير ريال مدريد يعلق على فضيحة راموس والمنشطات

نواف السالم(صدى):

علق المدير الفني الجديد لريال مدريد، سانتياجو سولاري، على فضيحة المنشطات التي تفجرت، الأسبوع الماضي، بشأن اللاعب الإسباني سيرجيو راموس؛ حيث دافع عنه قائلًا أن هذه التقارير ليست صحيحة، وأن راموس رجل صريح.

وأوضح ” سولاري ” قائلًا: ” علينا جميعا حمايته من هذا النوع من الصحافة.. على الصحفي البحث عن الحقيقة وعدم نشر معلومات غير صحيحة ” ، مضيفا: ” أنا أحترم مهنتكم، لكن حين تحدث مثل هذه الأمور، فإن مصداقية الصحافة تضرب بعرض الحائط.. أعتقد أن علينا أن نفكر جميعا في هذا الاتجاه. ”

ومن الجدير بالذكر، أن تقارير صحفية أكدت أن ” راموس ” تجاوز قواعد حظر المنشطات في أكثر من مناسبة، مشيرة إلى أن اختبار راموس في نهائي دوري أبطال أوروبا أظهر نتائج إيجابية لمادة منشطة، وأن طبيب الريال اعترف بذلك؛ حيث كان إيجابيًا للـ ” ديكسا ميثازون “، وهو عقار مضاد للالتهابات، والذي يحظر فقط إذا لم يتم إخبار لجنة الاختبار عن استخدامه.