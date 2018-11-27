لأول مرة بالمملكة.. إعتماد دبلوم ” الوقاية من المخدرات ” بدرجة إضافية للحاصل عليه

عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن إعتماد دبلوم ” الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ” الذي يمنح الحاصل عليه درجة إضافية في مرتبته ، والذي يعد الأول من نوعه بالمملكة في هذا التخصص .

من جانبها أشادت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالقرار مشيرة إلى أن الدبلوم سيُدّرس في الجامعات الحكومية والأهلية والكليات العسكرية ويُمنح الحاصلين عليه درجة إضافية في مرتبة التعيين .

وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة بندر الرميحي ، أن القراريهدف إلى سد الإحتياج للكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك لضمان الحد من انتشارها ورفع مستوى الوعي بأخطارها .