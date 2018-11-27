” ساندرز ” يعلن الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة

واشنطن(صدى):

كشف بيرني ساندرز، المرشح السابق للرئاسة الأمريكية، عن نيته للترشح للانتخابات المقبلة في 2020؛ بشرط أن يكون ” المرشح الأفضل ” للتغلب على الجمهوري دونالد ترامب.

وقال ” ساندرز ” : ” إذا ظهر شخص ثانٍ قادر لسبب أو لآخر على أن يقوم بعمل أفضل مني؛ فسأفعل وقتذاك كل ما بوسعي لكي يتم انتخابه ” .

وأضاف: ” في حال اتضح أنني المرشح الأفضل للفوز على دونالد ترامب؛ فإنني سأكون على الأرجح مرشحاً رئاسيًا ” .

يُذكر أن ” ترامب ” كان قد أكد في منتصف أكتوبر الماضي، أنه سيكون مرشحًا لولاية ثانية من 4 سنوات في عام 2020؛ مبددًا بذلك التكهنات حول نواياه.