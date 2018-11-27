4 إستراتيجيات تحميك من الصدام مع الشخصيات الصعبة بعائلتك أيام عطلتك
يحاول الكثير من الأفراد تجنب الصدام مع من يخالفوهم من أقاربهم ، إلا أن العطلات تعتبر مناسبة تسمح بمزيد من فرص الخلاف مع التجمعات العائلية .
وتقدم شون ميجان برن، أستاذة علم النفس بجامعة كاليفورنيا بعض الإستراتيجيات المتعلقة بالعطلات للمساعدة في الحفاظ على سلامك الداخلي وصحتك العقلية على النحو التالي :
– “إستراتيجية التعاطف ” بحيث تجهز إجابة هادئة وبسيطة ومعقولة مستندة إلى التعاطف وليس الدفاع ، كأن تتوع أنهم يخالفوك للخوف عليك مثلاً أو لتمني الأفضل .
“-إستراتيجية إغلاق الموضوع “كأن تعبر عن رسالتك بنبرة سلسة ولطيفة، مثل “يمكنني القول إنني اتفق معك ولكنني أقول دعنا نضع هذا جانبا الآن ونركز على الحصول على عطلة ممتعة”.
-” إستراتيجية الرفيق” بحيث تبقى قريبا من شخص يمكنك الاستمتاع معه ويمكن أن يكون بمثابة عازلا بينك وأفراد الأسرة الذين يشكلون تحديا.
“-إستراتيجية الابتعاد ” ويعتمد على هو مستوى شعوري بالضغط النفسي وحاجتي للاسترخاء خلال العطلات؟ .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59125 ] نشر منذ 22 دقيقة
طيب ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5917 ] نشر منذ 15 دقيقة
من يبحث عن المشاكل ابتعد عنه وخاصه من لسانه متعود على الكلام المفلوت الغير موزون