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4 إستراتيجيات تحميك من الصدام مع الشخصيات الصعبة بعائلتك أيام عطلتك

4 إستراتيجيات تحميك من الصدام مع الشخصيات الصعبة بعائلتك أيام عطلتك
كاليفورنيا(صدى):

يحاول الكثير من الأفراد تجنب الصدام مع من يخالفوهم من أقاربهم ، إلا أن العطلات تعتبر مناسبة تسمح بمزيد من فرص الخلاف مع التجمعات العائلية .

وتقدم شون ميجان برن، أستاذة علم النفس بجامعة كاليفورنيا بعض الإستراتيجيات المتعلقة بالعطلات للمساعدة في الحفاظ على سلامك الداخلي وصحتك العقلية على النحو التالي :

– “إستراتيجية التعاطف ” بحيث تجهز إجابة هادئة وبسيطة ومعقولة مستندة إلى التعاطف وليس الدفاع ، كأن تتوع أنهم يخالفوك للخوف عليك مثلاً أو لتمني الأفضل .

“-إستراتيجية إغلاق الموضوع “كأن تعبر عن رسالتك بنبرة سلسة ولطيفة، مثل “يمكنني القول إنني اتفق معك ولكنني أقول دعنا نضع هذا جانبا الآن ونركز على الحصول على عطلة ممتعة”.

-” إستراتيجية الرفيق” بحيث تبقى قريبا من شخص يمكنك الاستمتاع معه ويمكن أن يكون بمثابة عازلا بينك وأفراد الأسرة الذين يشكلون تحديا.

“-إستراتيجية الابتعاد ” ويعتمد على هو مستوى شعوري بالضغط النفسي وحاجتي للاسترخاء خلال العطلات؟ .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5917 ] نشر منذ 15 دقيقة

من يبحث عن المشاكل ابتعد عنه وخاصه من لسانه متعود على الكلام المفلوت الغير موزون

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