نواف المقيرن يحسم ملف ” نون ” قبل رحيله عن الاتحاد

طلال الغامدي(صدى):

أكدت مصادر، أن إدارة نادي الاتحاد السابقة برئاسة نواف المقيران قد عملت على إنهاء توقيع عدة عقود للرعاية من بينها عقد الرعاية الرئيسي مع المنصة التجارة الإلكترونية ” نون ” التي تحظى بدعم من صندوق الاستثمارات العامة و ” مجموعة من المستثمرين الخليجيين البارزين ” .

وتتخطى عوائد العقد المالية لنادي الاتحاد حاجز 50 مليون ریال وتتضاعف في حال ارتفعت نسبة الأرباح نتيجة التفاعل الجماهيري مع النادي؛ حيث أنهت اتفاقها الرسمي مع رئيس النادي السابق نواف المقيرن قبيل تقدمه باستقالته الرسمية لرئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ أمس الاثنين.

ومن جانبه، قال ” المقيرن ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” عن عقود الرعاية: ” جمهور نادي الاتحاد العزيز كما وعدتكم سابقا بأكبر عقد رعاية ولله الحمد تم الانتهاء منه وبإذن الله سيتم التوقيع في الأيام القادمة. “